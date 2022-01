Caro Travaglio | se sul caso Burzi è menzogna | allora sì | mento

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 9 gennaio 2022) (Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di Valter Vecellio, attivista, politico e giornalista) Stellarmente lontano dalla “filosofia” che anima “Il Fatto quotidiano”, non c’è mattina che non ne acquisti copia; non c’è mattina che non sia o il primo, o il secondo, massimo il terzo giornale che sfoglio e compulso: quasi sempre in dissenso con il suo direttore Marco, che tuttavia ammiro per la straordinaria capacità di lavoro, la memoria, l’acribia, l’indubbia organizzazione e “tecnica”, e anche le “fonti” di cui dispone (un po’ meno per l’attitudine a calcare la mano su difetti fisici di chi prende di mira; ma in questo è in nutrita compagnia). Sono parimenti intrigato, per citare due soli nomi, dalla perizia analitica di Antonio Padellaro: che si avventura nelle complicate vicende politiche italiane, e le tratta con sottile, perfida ironia. E poi il mio amico ...