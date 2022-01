Caro energia, Salvini: “Necessario fare in fretta per tagliare le bollette di famiglie e imprese” (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – “Tutte le associazioni di imprenditori e commercianti chiedono di intervenire sul Caro energia e sollecitano il tavolo proposto dalla Lega: è Necessario fare in fretta per tagliare le bollette di famiglie e imprese. E nel medio-lungo periodo, l’Italia non si può permettere i no ideologici. Ringraziamo il ministro Cingolani per le sue posizioni, a partire dal nucleare di ultima generazione, ma ora è Necessario essere conseguenti”. Lo ribadisce, sulla sua pagina Facebook, il leader della Lega Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – “Tutte le associazioni di imprenditori e commercianti chiedono di intervenire sule sollecitano il tavolo proposto dalla Lega: èinperledi. E nel medio-lungo periodo, l’Italia non si può permettere i no ideologici. Ringraziamo il ministro Cingolani per le sue posizioni, a partire dal nucleare di ultima generazione, ma ora èessere conseguenti”. Lo ribadisce, sulla sua pagina Facebook, il leader della Lega Matteo(foto). L'articolo L'Opinionista.

