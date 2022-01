Capri | traghetto spinto dal vento sul pontile galleggiante | ?tragedia sfiorata

Advertising

SkyTG24 : Capri, raffica di vento spinge traghetto su pontile: nessun ferito - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Capri, raffica di vento spinge traghetto su pontile: nessun ferito - Marilenapas : RT @SkyTG24: Capri, raffica di vento spinge traghetto su pontile: nessun ferito - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Capri, raffica di vento spinge traghetto su pontile: nessun ferito - MacoPorcaro : RT @SkyTG24: Capri, raffica di vento spinge traghetto su pontile: nessun ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Capri traghetto

Ansa

Una tempesta improvvisa che si è scatenata dopo le 15 in corrispondenza della partenza delveloce della Caremar isola diche stava per mollare gli ormeggi per la partenza per Napoli ...Ilveloce della Caremar, Isola di, in partenza per Calata di Massa alle 15.35, dopo aver chiuso il portellone e mollato gli ormeggi è stato investito da una potente raffica di vento ...CAPRI – Il forte vento di ponente con raffiche che hanno superato i venti nodi ha provocato nel porto di Capri (Napoli) un incidente durante le manovre di partenza dalla banchina nell’area all’interno ...Vento a raffiche e mare agitato hanno caratterizzato la seconda domenica del nuovo anno a Capri. Nell’isola quasi deserta oggi pomeriggio si è verificato anche il primo ...