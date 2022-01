“Canzone libera”, alla scoperta del nuovo brano del rapper Endi (Di domenica 9 gennaio 2022) Endi torna con il nuovo singolo dal titolo “Canzone libera” che anticipa l’uscita del nuovo album prevista nei primi mesi del 2022. Da Lunedì 6 Dicembre il singolo sarà disponibile su tutti gli store digitali prodotto e distribuito da Terapia D’urto indie music. Il brano racconta e ironizza, in chiave rap, su situazioni attuali e giornaliere che si vivono e che creano stress come le spese da pagare, le bollette, il traffico e il continuo aumento delle tasse. Endi ha scritto il testo e prodotto la composizione musicale. Nel brano troviamo ancora Beatrice Pezzini, già presente nel singolo Resta qui, in veste di direttore artistico e corista. Biografia Enrico Petillo, conosciuto con il nome d’arte Endi, è nato a Milano nel 1986. Artista ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022)torna con ilsingolo dal titolo “” che anticipa l’uscita delalbum prevista nei primi mesi del 2022. Da Lunedì 6 Dicembre il singolo sarà disponibile su tutti gli store digitali prodotto e distribuito da Terapia D’urto indie music. Ilracconta e ironizza, in chiave rap, su situazioni attuali e giornaliere che si vivono e che creano stress come le spese da pagare, le bollette, il traffico e il continuo aumento delle tasse.ha scritto il testo e prodotto la composizione musicale. Neltroviamo ancora Beatrice Pezzini, già presente nel singolo Resta qui, in veste di direttore artistico e corista. Biografia Enrico Petillo, conosciuto con il nome d’arte, è nato a Milano nel 1986. Artista ...

Advertising

Lopinionista : 'Canzone libera', alla scoperta del nuovo brano del rapper Endi - newsbiella : Viva Gajanin, via libera dal consiglio comunale di Gaglianico: riconosciuto il valore storico-culturale della canzo… - 1958Anabelen : RT @tanyushenka48: @Marta78990597 @dimash_official Come può Dimash entrare nel ruolo e attraversare se stesso! Ho letto da qualche parte: '… - T0m_Davies : Stasera s'inzuppa il biscottino A Palermo Cugino, che canzone, si scatena l'ormone Speriamo che stasera si libera i… - MartinaParise5 : RT @diunamis: “Sarò libera” di Emma è quella canzone che, anche se uscita da più di 10 anni, non smetteresti mai di ascoltare talmente è be… -