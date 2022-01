Advertising

oggicronacaim : Tortonese di 12 anni terzo ai Campionati Italiani di ciclocross, 7° il fratello - oggicronacaal : Tortonese di 12 anni terzo ai Campionati Italiani di ciclocross, 7° il fratello - Gazzetta_it : Campionati italiani #ciclocross: per Dorigoni secondo titolo - StampaCuneo : Nell’ultimo giorno dei Campionati italiani di ciclocross, arriva la medaglia per la cuneese Nicole Fede - Aostaoggi : Ciclocross, argento di Sofia Guichardaz ai Campionati italiani -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati italiani

Due anni dopo, riecco Jakob Dorigoni. Il campionato italiano di ciclocross va al trentino della Selle Italia Guerciotti che sul traguardo di Variano di Basiliano (Udine) precede di 37' Filippo Fontana,...In questo week end, insieme al fratello maggiore Tommaso di 15 anni, ha gareggiato aidi ciclocross in programma a Valiano di Basiliano in provincia di Udine che si sono conclusi ...Diretta Milano Tortona streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1.Il Covid ha prodotto nuove incertezze e nuovi spettri sul campionato italiano negli ultimi giorni: intanto negli stadi ingresso ridotto a 5000 ...