Campionati Italiani Ciclocross 2022: Jakob Dorigoni batte Filippo Fontana e si aggiudica il tricolore (Di domenica 9 gennaio 2022) Archiviata la gara maschile Elite dei Campionati Italiani di Ciclocross da Variano di Basiliano, e con essa l'intera manifestazione nazionale. Duello si prospettava e duello è stato, ma se uno dei protagonisti era di quelli annunciati, Jakob Dorigoni, l'altro grande interprete di questa gara è stato il giovane Filippo Fontana, in assenza del campione in carica Gioele Bertolini. Al termine di una gara spettacolare, ricchissima di colpi di scena, a spuntarla è stato l'altoatesino Jakob Dorigoni che bissa così il successo del 2020. Dorigoni e Fontana fanno gara a due sin dal primo giro, spezzando molto rapidamente la resistenza degli altri concorrenti, come Nicolas Samparisi e Antonio Folcarelli.

