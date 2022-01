Campania, il bollettino Covid: 11.815 positivi, più di 1000 i ricoveri (Di domenica 9 gennaio 2022) Il bollettino quotidiano dell’Unità di crisi della Regione Campania conta 11.815 nuovi positivi su 105.508 test effettuati. Il tasso è all’11%. I deceduti sono 5. Molto alto, oggi, il numero di ricoveri. In Campania ci sono più di mille persone ricoverate in degenza con il Covid-19, per la precisione 1.031. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 702 Posti letto di terapia intensiva occupati: 76 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.031 (*) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilquotidiano dell’Unità di crisi della Regioneconta 11.815 nuovisu 105.508 test effettuati. Il tasso è all’11%. I deceduti sono 5. Molto alto, oggi, il numero di. Inci sono più di mille persone ricoverate in degenza con il-19, per la precisione 1.031. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 702 Posti letto di terapia intensiva occupati: 76 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 1.031 (*) Posti lettoe Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

Advertising

PasqualeCacace5 : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (9 gennaio 2022) Ecco l’aggiornamento?? h… - napolista : #Campania, il bollettino Covid: 11.815 positivi, più di 1000 i ricoveri Molto alto il numero dei ricoverati, oggi:… - rep_napoli : Covid in Campania, 11.815 nuovi contagi: il bollettino del 9 gennaio [aggiornamento delle 16:10] - irpiniatimes1 : Covid-19, il bollettino della Regione Campania - gcozzolino : In #Campania aumentano i ricoveri per #Covid: +72 in 24 ore, superati i 1.100 ricoverati in regione. #9gennaio -