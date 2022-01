Campania, cresce pressione sugli ospedali: oggi sfondato tetto dei mille ricoveri (Di domenica 9 gennaio 2022) Superato il tetto dei mille ricoveri in area media in Campania. oggi, 9 gennaio, si registrano anche 11.815 nuovi positivi su 105.508 tamponi processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino quotidiano. Il tasso di positività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 9 gennaio 2022) Superato ildeiin area media in, 9 gennaio, si registrano anche 11.815 nuovi positivi su 105.508 tamponi processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l’Unità di Crisi regionale nel bollettino quotidiano. Il tasso di positività L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

