Campania, allerta meteo dalle 20 di oggi fino alle 8 di martedì 11 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido a ?partire dalle 20 di stasera, domenica 9 gennaio, fino alle 8 di martedì 11 gennaio. Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici: – Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche. – Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. – Nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni e fino al tardo pomeriggio. – Gelate, a quote superiori ai 400-500 metri, soprattutto sul settore interno. La Protezione civile della Regione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso divalido a ?partire20 di stasera, domenica 98 di11. Si prevedono i seguenti fenomeni atmosferici: – Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche. – Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. – Nevicate oltre i 400-500 metri e, localmente, anche a quote inferiori, con precipitazioni maggiori soprattutto sui settori interni eal tardo pomeriggio. – Gelate, a quote superiori ai 400-500 metri, soprattutto sul settore interno. La Protezione civile della Regione ...

Advertising

anteprima24 : ** #Campania, allerta meteo dalle 20 di oggi fino alle 8 di martedì 11 gennaio ** - sonosimpaticaao : @LadyStrong_ ma sempre allerta meteo ce in campania federixo e xhiara molte volte non vanno a scuola per l allerta… - sonosimpaticaao : MA COME NO IO ODIO NAPOLI SAPERNO DOVE TI TROVI PERCHE IN CAMPANIA DA VOI CE SEMPRE ALLERTA METEO E QUA MAI. - alessan47586283 : @Leo_Apostel @CalaminiciM Non mi fido dei giornali. I dati ufficiali ( Tabelle Agenas) dicono che la Campania è al… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Coronavirus, la Campania allontana la zona gialla. Ma resta alta l'allerta LEGGI LA NEWS:… -