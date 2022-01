Camerun-Burkina Faso oggi, Coppa d’Africa 2022: orario d’inizio, canale tv, programma, streaming (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo tanta attesa, quest’oggi verrà dato ufficialmente il via alla Coppa d’Africa 2022, che si svolgerà in Camerun. Saranno, come di consueto, proprio i padroni di casa a disputar il match d’esordio, contro il Burkina Faso. La partita sarà valida per il girone A, in cui oltre alle due Nazionali sopra citate figurano Etiopia e Capo Verde. Il match comincerà alle ore 17:00, e il Camerun, rose alla mano, parte nettamente favorito. Tuttavia, storicamente in questa competizione sono state sempre numerosissime le sorprese, e chissà che non possa arrivare proprio dalla partita inaugurale, che si svolgerà allo Stade Omnisport Paul Biya di Yaoundé, per l’appunto, nel Paese dell’Africa centrale. I leoni indomabili del Camerun, con una rosa ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo tanta attesa, quest’verrà dato ufficialmente il via alla, che si svolgerà in. Saranno, come di consueto, proprio i padroni di casa a disputar il match d’esordio, contro il. La partita sarà valida per il girone A, in cui oltre alle due Nazionali sopra citate figurano Etiopia e Capo Verde. Il match comincerà alle ore 17:00, e il, rose alla mano, parte nettamente favorito. Tuttavia, storicamente in questa competizione sono state sempre numerosissime le sorprese, e chissà che non possa arrivare proprio dalla partita inaugurale, che si svolgerà allo Stade Omnisport Paul Biya di Yaoundé, per l’appunto, nel Paese dell’Africa centrale. I leoni indomabili del, con una rosa ...

Advertising

Fantacalciok : Coppa d’Africa, Camerun – Burkina Faso: diretta live e risultato in tempo reale - lucadgs : l'incontro tra camerun e burkina faso inaugura domani pomeriggio la #AFCON2021 . le due squadre si incontrarono sem… - Calciodiretta24 : Coppa d'Africa, Camerun - Burkina Faso: diretta live e risultato in tempo reale - Linkiesta : Le squadre favorite e i calciatori da seguire nella Coppa d’Africa Il 9 gennaio inizierà il torneo continentale a… - InfobettingOdds : RT @infobetting: Camerun-Burkina Faso (Coppa d’Africa, 9 gennaio ore 16:00): formazioni, quote, pronostici -