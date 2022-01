Camerun-Burkina Faso, Coppa d’Africa: la diretta e le probabili formazioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Camerun-Burkina Faso è la gara inaugurale della Coppa delle Nazioni Africane 2022, che in questa edizione sarà ospitata proprio nella nazione dei Leoni d’Africa. I padroni di casa che godono dei favori del pronostico, sono stati inseriti nel Gruppo A e oggi puntano alla vittoria, ma l’esito della sfida non affatto già scritto. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e come le due formazioni potrebbero iniziare la sfida. Statistiche e curiosità di Camerun-Burkina Faso Il Camerun arriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo un bel poker di vittorie, fatte registrare nell’ambito delle qualificazioni mondiali. La squadra del tecnico portoghese Coincecao, infatti, ha saputo battere il Mozambico due volte (3-1 e 1-0), ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)è la gara inaugurale delladelle Nazioni Africane 2022, che in questa edizione sarà ospitata proprio nella nazione dei Leoni. I padroni di casa che godono dei favori del pronostico, sono stati inseriti nel Gruppo A e oggi puntano alla vittoria, ma l’esito della sfida non affatto già scritto. Ecco cosa c’è da sapere sull’incontro e come le duepotrebbero iniziare la sfida. Statistiche e curiosità diIlarriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo un bel poker di vittorie, fatte registrare nell’ambito delle qualificazioni mondiali. La squadra del tecnico portoghese Coincecao, infatti, ha saputo battere il Mozambico due volte (3-1 e 1-0), ...

