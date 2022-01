Calendario Pagamento Pensioni 2022: da febbraio a dicembre e novità sull’emergenza Covid (Di domenica 9 gennaio 2022) Il 2022 è iniziato e in questo articolo per fare chiarezza alle molte domande ricevute vi riportiamo le date di erogazione dei pagamenti dei trattamenti Pensionistici, degli assegni, delle Pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e dei trattamenti previdenziali corrisposti dall’INPS nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL per l’anno in corso. Pagamento Pensioni INPS in banca e Poste per il 2022, le differenze Come di consueto i pagamenti delle indennità previdenziali siano effettuati il primo giorno “bancabile” di ciascun mese. Laddove il primo giorno del mese cada in una giornata festiva (si pensi al 1° maggio e al 1° novembre) o comunque in una giornata non lavorativa, il Pagamento sarà effettuato il giorno immediatamente ... Leggi su pensionipertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilè iniziato e in questo articolo per fare chiarezza alle molte domande ricevute vi riportiamo le date di erogazione dei pagamenti dei trattamentistici, degli assegni, dellee delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e dei trattamenti previdenziali corrisposti dall’INPS nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL per l’anno in corso.INPS in banca e Poste per il, le differenze Come di consueto i pagamenti delle indennità previdenziali siano effettuati il primo giorno “bancabile” di ciascun mese. Laddove il primo giorno del mese cada in una giornata festiva (si pensi al 1° maggio e al 1° novembre) o comunque in una giornata non lavorativa, ilsarà effettuato il giorno immediatamente ...

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2022 in anticipo anche per il mese di febbraio 2022?… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2022 in anticipo anche per il mese di febbraio 2022?… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni febbraio 2022 in anticipo anche per il mese di febbraio 2022?… - TrendOnline : #pagamentonaspi in arrivo! Occhio al #calendario di #gennaio2022 e a tutte le ultime #novita???? - trilly153 : Naspi, in arrivo il pagamento di gennaio 2022: il calendario e le novità | Sky TG24 -