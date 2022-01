Calciomercato Milan – Kessié, rinnovo possibile! Le ultime news (Di domenica 9 gennaio 2022) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Franck Kessié, il cui contratto scadrà il 30 giugno prossimo, potrebbe rinnovare! I dettagli Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Lesuldel: Franck, il cui contratto scadrà il 30 giugno prossimo, potrebbe rinnovare! I dettagli

Advertising

Gazzetta_it : Mercato Milan, Leao accelera sul rinnovo - DiMarzio : #Calciomercato, la ricerca del difensore continua per il @acmilan - cmdotcom : #Milan mania: Grazie #Mourinho per quel no, non ti voleva nessuno! #Elliott, #Tonali insegna: quelli forti vanno pa… - persemprecalcio : ??? #Massara, prima di #VeneziaMilan, è intervenuto sul possibile acquisto di Sven #Botman da parte del Milan. Ecco… - enzolampard : La #Sampdoria ha chiuso per Andrea #Conti del #Milan arriva in prestito per 6 mesi #Calciomercato -