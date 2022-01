Calciomercato – Insigne al Toronto FC: le sue prime parole | VIDEO (Di domenica 9 gennaio 2022) Lorenzo Insigne è ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto FC. Andrà in MLS dal prossimo 1° luglio. Il saluto ai suoi nuovi tifosi Leggi su pianetamilan (Di domenica 9 gennaio 2022) Lorenzoè ufficialmente un nuovo giocatore delFC. Andrà in MLS dal prossimo 1° luglio. Il saluto ai suoi nuovi tifosi

Advertising

DiMarzio : Adesso è ufficiale: Lorenzo #Insigne lascerà il @sscnapoli in estate, è un nuovo giocatore del @TorontoFC - SkySport : ? UFFICIALE: INSIGNE A TORONTO DA LUGLIO ?? Le operazioni di calciomercato LIVE ?? - DiMarzio : #Insigne al #Toronto, è fatta ??? Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa: entro lunedì l’annuncio uffic… - Emanuel72607325 : @RudyGaletti A Napoli praticamente c'è una rivoluzione in atto. Ounas e Koulibaly in scadenza, cosi come Fabian. In… - ilpodsport : #Calciomercato Insigne, il presidente del Toronto Manning: 'È un giorno storico' #ilpodsport -