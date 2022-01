Calciomercato Fiorentina, occhi puntati su Aramu del Venezia: la trattativa (Di domenica 9 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Lasciate definitivamente alle spalle le festività natalizie, la Befana ha portato (e lasciato) nelle calze dei direttori sportivi italiani ed europei un biglietto per partecipare al ballo del mercato invernale. Questa finestra di riparazione è complicata e di difficile lettura. Pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. La situazione pandemica, con i contagi da Covid-19 in costante aumento, continua a spaventare il mondo ed il pianeta calcio rendendo ancor più incerte e rallentate le contrattazioni. In questa fase, le società cercano di puntellare la rosa dei rispettivi allenatori per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio anno. È l’ultima chance, da cogliere al volo, per mettere una toppa sugli errori compiuti in estate o per soddisfare le necessità emerse nel girone ...

carlolaudisa : Una nuova tentazione per #Vlahovic : l’@Arsenal pronto a spendere 70 milioni per averlo subito. La #Fiorentina rifl… - Gazzetta_it : Fiorentina scatenata: dopo Ikoné e Piatek, ora punta su Isco #calciomercato - Gazzetta_it : Vlahovic, spunta l'Arsenal: offerta di 70 milioni per prenderlo subito #calciomercato - milansette : La Nazione - Fiorentina, per Amrabat spunta il Milan: ipotesi prestito #acmilan #rossoneri - BargelliniLuca : ?? @TuttoMercatoWeb - #SerieA #Fiorentina, a lavoro per il rinnovo del talento della Primavera Vittorio Agostinelli #calciomercato -