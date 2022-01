Calcio: Theo Hernandez, 'vicini al rinnovo, lavoro per essere il nuovo Maldini' (Di domenica 9 gennaio 2022) Venezia, 9 gen. - (Adnkronos) - "Stiamo parlando, siamo a buon punto per il rinnovo, sono felice qua dal primo giorno in cui ho parlato con Maldini. Io nuovo Maldini? lavoro per quello, per essere il migliore possibile e anche grazie a lui con cui parlo tutti i giorni". Così il terzino del Milan Theo Hernandez autore di una doppietta nella vittoria dei rossoneri a Venezia. "Abbiamo fatto una bellissima partita. Sapevamo che non era facile, sono tornato e sono felice. Non ci sono alcuni compagni e la fascia di capitano tocca a me, sono molto felice di questo. Primo posto? Dobbiamo vincerle tutte, poi vedremo. Noi stiamo lavorando bene, tutti i giorni, e pensiamo a vincere sempre", conclude il 24enne francese ai microfoni di Sky Sport. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Venezia, 9 gen. - (Adnkronos) - "Stiamo parlando, siamo a buon punto per il, sono felice qua dal primo giorno in cui ho parlato con. Ioper quello, peril migliore possibile e anche grazie a lui con cui parlo tutti i giorni". Così il terzino del Milanautore di una doppietta nella vittoria dei rossoneri a Venezia. "Abbiamo fatto una bellissima partita. Sapevamo che non era facile, sono tornato e sono felice. Non ci sono alcuni compagni e la fascia di capitano tocca a me, sono molto felice di questo. Primo posto? Dobbiamo vincerle tutte, poi vedremo. Noi stiamo lavorando bene, tutti i giorni, e pensiamo a vincere sempre", conclude il 24enne francese ai microfoni di Sky Sport.

