Calcio | Serie A | Milan e Sassuolo si impongono in trasferta strapazzando Venezia e Empoli

(Di domenica 9 gennaio 2022) Le prime due partite di questa domenica 9 gennaio si sono concluse nellaA di, che oggi offre ai suoi appassionati la prima parte del programma relativo al 21esimo turno della stagione 2021-2022. Andiamo a vedere come sono andate le cose in0-3 (h 12.30) Tutto facile in laguna per i rossoneri che strapazzano 0-3 la formazione di Zanetti. I ragazzi di Pioli partono subito forte andando in vantaggio dopo due minuti grazie alla zampata di Ibrahimovic poi, dopo aver contenuto la reazione dei padroni di casa, nella ripresa accelerano ulteriormente trascinati da un Theo Hernandez (ancora nelle vesti di capitano) semplicemente incontenibile. Il francese fa doppietta: prima su azione e successivamente ...

Vittoria schiacciante dei neroverdi ma a pesare sui toscani sono un rigore nei primi minuti e un rosso LA GARA. Vittoria senza appello del Sassuolo che supera 5-1 l'Empoli. Neroverdi subito avanti con ...Max Allegri oggi è squalificato e non sarà in panchina all'Olimpico contro la Roma. Proprio per questo DAZN lo ha raggiunto per un'intervista per gara, dove si parla di Mourinho, di centrocampo e di m ...