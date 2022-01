Calcio | Serie A | Empoli-Sassuolo 1-5**

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022), 9 gen. - (Adnkronos) - Ilbatte 5-1 l'in un match della 21/a giornata diA disputato allo stadio 'Castellani' della città toscana. Per gli emiliani in gol Berardi su rigore al 13' e Raspadori e Scamacca autori di due doppiette: il primo al 24' e al 71', il secondo al 67' e al 92'. Per i padroni di casa, che restano in dieci dal 61' per l'espulsione di Viti per doppia ammonizione, rete del momentaneo 1-1 di Henderson al 16'. In classifica le due squadre sono appaiate in nona posizione con 28 punti.