Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - sportface2016 : #Zielinski, l'Asl Napoli 2: 'Ha rispettato la bolla, si è anche fatto la doccia da solo' - anteprima24 : ** Calcio, ##Napoli: #Spalletti #Negativo al #Tampone #Covid ** - AleGobbo87 : RT @sportmediaset: Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean. #SportMediase… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

Entrambe le formazioni non assaporano il successo da tre gare in campionato: l'ultima volta era il 12 dicembre, quando l'Empoli ha vinto in casa dele il Sassuolo ha superato la Lazio. All'...Nel secondo caso collegandosi direttamente su Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport(... Nell'ultima settimana è stato protagonista delle polemiche in sala var per la gara Juventus...Il match tra Napoli e Sampdoria verrà commentato da Ricky Buscaglia su DAZN. Lo stesso telecronista è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "La Sampdoria arriva a Napoli con ...Napoli-Sampdoria sarà commentata da Ricky Buscaglia su Dazn. Il telecronista si è proiettato al match durante 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli ...