Calcio: Napoli. Osimhen negativo, in Italia nelle prossime ore (Di domenica 9 gennaio 2022) Il centravanti nigeriano è out per infortunio da novembre Napoli - Buone notizie in casa Napoli. Victor Osimhen è negativo al Covid - 19 e "rientrerà in Italia nelle prossime ore". Lo fa sapere il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Il centravanti nigeriano è out per infortunio da novembre- Buone notizie in casa. Victoral Covid - 19 e "rientrerà inore". Lo fa sapere il ...

Advertising

GiovaAlbanese : #Zielinski positivo al Covid-19. Era tra i tre calciatori che l'Asl di Napoli 2 aveva quarantenato: uno tra quelli… - sportmediaset : Juve-Napoli, nessun provvedimento per gli ululati razzisti e sui social monta la rivolta: #SiamoTuttiKean.… - Eurosport_IT : Il calciatore è sceso in campo contro la Juventus ma aveva ricevuto un provvedimento di quarantena dal Dipartimento… - Frances56019603 : @cmdotcom NAPOLI...... il cancro del calcio, dell'Italia - EnricoNappi : @willy_signori Il Napoli ha applicato la circolare del 18 Giugno, tutto in regola. Buon calcio e meno pippe mentali… -