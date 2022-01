Cagliari | Godin sempre più vicino all’Atletico Mineiro | fissate le visite mediche

(Di domenica 9 gennaio 2022)è pronto a lasciare ilper accasarsi. GiàleIl matrimonio tra Diegoe l’Atleticosi avvicina. Secondo quanto riportato dal sito brasiliano Torcedores.com, il club sarebbe pronto ad accogliere il Faraone che dovrebbe svolgere leil 17 gennaio. Per lui una stagione più opzione per la successiva. Il difensore, intanto, come riferisce La Gazzetta dello Sport, dovrebbe tornare adomani, giorno in cui potrebbe avvenire la rescissione consensuale con il club rossoblù. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo, addio: il difensore ha trovato l'accordo con l'Atletico Mineiro. L'uruguagio lascia l'Italia Secondo quanto riportato da ESPN, Diegoavrebbe trovato l'accordo con l'Atletico ...Commenta per primo Diegolascerà ilin questa sessione di calciomercato invernale. Il difensore uruguaiano ha trovato l'accordo per un contratto biennale con l'Atletico Mineiro.L'attaccante del Friburgo può arrivare solo a titolo definitivo. Il Cagliari chiede Verre e sta per cedere Godin. Serie B: il Benevento perde Glik e ha in mente Adorni del Cittadella ...Il Cagliari ospita il Bologna nella 21ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.