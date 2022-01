Cagliari | Godin positivo al Covid | la notizia dall’Uruguay

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il difensore dele della nazionale uruguiana Diegosarebbe risultatoal19 Come riportato dal sito Tenfield.com, Diegosarebbe risultatoal19. Il difensore si è allenato al Celeste Complex in Uruguay e, dopo aver eseguito un test, è emersa la sua positività al virus. Il difensore comunque resta in uscita dalla società rossoblu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Diego, epurato dal, potrebbe finire in Brasile all' Atletico Mineiro. Lo riporta la Gazzetta dello Sport .La presentazione del match QUI- Indisponibili Ceter, Nandez, Rog, Strootman e Walukiewicz; fuori per scelta tecnica Caceres ementre Keita Balde partecipa alla Coppa d'Africa. Per ...Diego Godin è pronto a lasciare il Cagliari. Il centrale uruguaiano andrà all’Atletico Mineiro, ha raggiunto l’accordo ed è fatta. Non c’è ancora, però, l’ufficialit.ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il difensore del Cagliari e della nazionale uruguiana Diego Godin sarebbe risultato positivo al Covid 19 Come riportato dal sito Tenfield.com, Diego God ...