Caduta Libera, perché non va in onda? Paolo Bonolis al posto di Gerry Scotti

A partire dal 9 gennaio 2022, nel Preserale di Canale 5 gli spettatori non troveranno più in onda Caduta Libera. Dopo lunghi mesi di messa in onda, ecco che per il celebre conduttore lombardo Gerry Scotti è giunto il fatidico momento di andare in vacanza e lasciare il suo posto a qualcun altro. Paolo Bonolis prende il posto di Gerry Scotti nel Preserale di Canale 5.

