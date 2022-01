C.S.I. Vegas su Rai2 a sei anni dalla fine di C.S.I. con William Petersen e Jorja Fox (Di domenica 9 gennaio 2022) A sei anni dalla chiusura di C.S.I., arriva su Rai2 il quinto nato del franchise: C.S.I. Vegas. Alcuni dei protagonisti storici della serie madre torneranno per indagare tra le scintillanti luci della Strip di Las Vegas dopo Miami, New York e Cyber. Nel cast della serie al via su Rai2 ritroviamo William Petersen, Jorja Fox, Wallace Langham e Paul Guilfoyle che, nella serie madre, interpretavano, rispettivamente, Gil Grissom, Sara Sidle, David Hodges e Jim Brass. Al suo fianco si piazzeranno i nuovi arrivati ovvero Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon. Originariamente C.S.I. Vegas era stata pensata come una mini serie in dieci episodi ma l’ottimo successo di pubblico ha spinto i produttori ad ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) A seichiusura di C.S.I., arriva suil quinto nato del franchise: C.S.I.. Alcuni dei protagonisti storici della serie madre torneranno per indagare tra le scintillanti luci della Strip di Lasdopo Miami, New York e Cyber. Nel cast della serie al via suritroviamoFox, Wallace Langham e Paul Guilfoyle che, nella serie madre, interpretavano, rispettivamente, Gil Grissom, Sara Sidle, David Hodges e Jim Brass. Al suo fianco si piazzeranno i nuovi arrivati ovvero Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon. Originariamente C.S.I.era stata pensata come una mini serie in dieci episodi ma l’ottimo successo di pubblico ha spinto i produttori ad ...

