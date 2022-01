Advertising

11contro11 : Bundesliga, giornata 18: Bayern ko in casa, #Hoffenheim terzo #BayerLeverkusen #BayernMonaco #BorussiaDortmund… - tcm24com : Bundesliga, il punto sulla 18a giornata di campionato #bundesliga tedesca - Profilo3Marco : RT @SkySport: Bundesliga, i risultati della 18^ giornata: il Dortmund vince e sale a -6 dal Bayern #SkySport #SkyBundesliga #Bundesliga ht… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #Bochum Vs #Wolfsburg è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga che si giocherà oggi al… - ilveggente_it : ?? #BUNDESLIGA #HerthaBerlino Vs #Colonia è una partita della diciottesima giornata di Bundesliga che si giocherà og… -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga giornata

Si è conclusa la 18esimadi, con le ultime due sfide andate in scena nel pomeriggio di domenica 9 gennaio. Altraamarissima per il Wolfsburg , che non vince ormai da ormai due mesi, con l'1 - 0 ...Circa 45 milioni di tifosi in tutto il mondo per il club di calcio che gioca nella, ... Anche se più seguiti i Gunnners sono stati battuti dal Manchester City nella terzadi Premiere ...Si è conclusa la 18esima giornata di Bundesliga, con le ultime due sfide andate in scena nel pomeriggio di domenica 9 gennaio. Altra giornata amarissima per il Wolfsburg, che non vince ormai da ormai ...Il direttore sportivo della Sampdoria, Daniele Faggiano, ha parlato ai microfoni di DAZN poco prima dell'inizio del match contro il ...