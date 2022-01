Brunetta: “Il governo non è diviso, lavoriamo per tenere il Paese aperto” (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – “Troppo nervosismo non fa bene a nessuno. Non alla politica, non ai media, non agli opinion leader. Paradossalmente, l’istituzione più tranquilla è proprio il governo, nonostante venga dipinto erroneamente come luogo di risse e di baruffe”. Lo dice il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta al Corriere della Sera, sottolineando che il lavoro dell’esecutivo è votato a evitare chiusure. “Il decreto legge è stato approvato all’unanimità e l’Italia è il primo Paese Ue ad aver introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il green pass per i fruitori dei servizi pubblici e privati”, ricorda Brunetta, e “non è vero che ci siamo mossi tardi! Imparino le tecnicalità anche quelli che pontificano in tv. Bisogna dare alle persone un tempo congruo per vaccinarsi. È buon senso, non rincorsa del virus”. “Le ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – “Troppo nervosismo non fa bene a nessuno. Non alla politica, non ai media, non agli opinion leader. Paradossalmente, l’istituzione più tranquilla è proprio il, nonostante venga dipinto erroneamente come luogo di risse e di baruffe”. Lo dice il ministro della Pubblica amministrazione Renatoal Corriere della Sera, sottolineando che il lavoro dell’esecutivo è votato a evitare chiusure. “Il decreto legge è stato approvato all’unanimità e l’Italia è il primoUe ad aver introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50 e il green pass per i fruitori dei servizi pubblici e privati”, ricorda, e “non è vero che ci siamo mossi tardi! Imparino le tecnicalità anche quelli che pontificano in tv. Bisogna dare alle persone un tempo congruo per vaccinarsi. È buon senso, non rincorsa del virus”. “Le ...

Advertising

Lopinionista : Brunetta: 'Il governo non è diviso, lavoriamo per tenere il Paese aperto' - sovranista375 : RT @grego_susanna: Brunetta: “Il green pass é stata la più grande manovra di politica economica del governo Draghi” - PivaEdoardo : torna nella tua tana da dove ti han fatto uscire per fare piacere al tuo capo - Simo07827689 : RT @SHIN_Fafnhir: @erretti42 @Simo07827689 Quando Brunetta ha detto che era uno scontro tra l'intelligenza del governo e quella del virus d… - GiancarloGarci6 : RT @marcuspascal1: @sostengoi40 Sarebbe un colpo di stato ,Brunetta non dovrebbe essere neanche al governo perché nel 2018 ha perso l'elezi… -