Brasile | scogliera crolla sulle barche in un lago turistico | sette morti Il video dell’incidente ripreso dalle altre imbarcazioni

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sono morte almenopersone,32 sono rimaste ferite e tre disperse dopo che una, in unnello stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais, è caduta su alcune. Un precedente rapporto riportava seie 20 dispersi. Il numero delle persone scomparse è stato inizialmente stimato sulla base di testimonianze, agenzie turistiche e parenti, hanno affermato i pompieri. Un grosso frammento di roccia si è staccato dalla sua parete ed è caduto su treche navigavano suldi Furnas, famoso per le sue acque verdi e la spettacolare sfilata di pareti rocciose. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RaiNews : Un grande frammento di roccia si è staccato da un burrone precipitando sopra tre barche - ilfattovideo : Brasile, scogliera crolla sulle barche in un lago turistico: sette morti. Il video dell’incidente ripreso dalle alt… - RobertoGueli : Brasile, crolla una scogliera sopra le barche: 7 morti e oltre 30 feriti - CodelloMr : RT @MediasetTgcom24: Brasile, si stacca tratto di scogliera e travolge diverse barche: 7 morti e 3 dispersi #brasile - FG_Navarra : RT @MediasetTgcom24: Brasile, si stacca tratto di scogliera e travolge diverse barche: 7 morti e 3 dispersi #brasile -

È di almeno sette morti, 32 feriti e tre dispersi il bilancio della caduta di un tratto disu barche che navigano in un lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais, rendono noto i vigili del fuoco. Un precedente rapporto riportava sei morti e 20 dispersi. Il ...La caduta di una grande roccia da unasu tre imbarcazioni piene di turisti che visitavano il lago Furnas, nello stato brasiliano di Minas Gerais, ha causato la morte di almeno 7 persone e il ferimento di 32. Tre i dispersi. Le ...E’ di almeno sette morti, 32 feriti e tre dispersi il bilancio della caduta di un tratto di scogliera su barche che navigano in un lago turistico nello st ...È di almeno sette morti, 32 feriti e tre dispersi il bilancio della caduta di un tratto di scogliera su barche che navigano in un lago turistico nello stato brasiliano sudorientale di ...