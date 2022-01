Bonus veicoli sicuri, partono le domande online: come ottenerlo (Di domenica 9 gennaio 2022) partono oggi le domande per ottenere il Bonus veicoli sicuri: vediamo come fare richiesta correttamente come ottenere la misura statale (Via Pixabay)Tutti i cittadini che hanno effettuato la revisione dei veicoli a motore e rimorchi tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2021 può richiedere il Bonus veicoli sicuri. Tutti i richiedenti potranno consultare il sito dedicato www.Bonusveicolisicuri.it instaurato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’importo totale del Bonus sarà di 9,95 euro, che quindi servirà per compensare l’aumento di 12,14 euro del mese di novembre. Il Governo ha quindi deciso di stanziare 4 ... Leggi su vesuvius (Di domenica 9 gennaio 2022)oggi leper ottenere il: vediamofare richiesta correttamenteottenere la misura statale (Via Pixabay)Tutti i cittadini che hanno effettuato la revisione deia motore e rimorchi tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2021 può richiedere il. Tutti i richiedenti potranno consultare il sito dedicato www..it instaurato dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. L’importo totale delsarà di 9,95 euro, che quindi servirà per compensare l’aumento di 12,14 euro del mese di novembre. Il Governo ha quindi deciso di stanziare 4 ...

