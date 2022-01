Bonus psicologico, quasi 200mila firme per la petizione che chiede al governo di reintrodurlo: “27,5% dei pazienti non ha potuto iniziare il percorso per ragioni economiche” (Di domenica 9 gennaio 2022) Supera le 175mila firme la petizione lanciata nei giorni scorsi su Change.org per chiedere al governo di intervenire in merito al Bonus psicologico, prima inserito in manovra e poi tolto. L’emendamento bocciato a pochi giorni da Natale prevedeva un fondo da 50 milioni e ipotizzava due tipologie di aiuto: un “Bonus avviamento” (150 euro) per dare un primo contributo a tutti coloro che pur senza diagnosi di disturbo mentale hanno bisogno di avviare un percorso terapeutico e un “Bonus sostegno” fino a 1.600 euro annui per chi ha Isee sotto i 15mila euro, 800 euro con Isee tra 15 e 50.000 euro, 400 euro per redditi compresi tra 5o e 90.000 euro. La proposta era stata appoggiata pubblicamente da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Supera le 175milalalanciata nei giorni scorsi su Change.org perre aldi intervenire in merito al, prima inserito in manovra e poi tolto. L’emendamento bocciato a pochi giorni da Natale prevedeva un fondo da 50 milioni e ipotizzava due tipologie di aiuto: un “avviamento” (150 euro) per dare un primo contributo a tutti coloro che pur senza diagnosi di disturbo mentale hanno bisogno di avviare unterapeutico e un “sostegno” fino a 1.600 euro annui per chi ha Isee sotto i 15mila euro, 800 euro con Isee tra 15 e 50.000 euro, 400 euro per redditi compresi tra 5o e 90.000 euro. La proposta era stata appoggiata pubblicamente da Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, ...

