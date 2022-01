Bomba ad Amici, Torna Arisa e Raimondo richiama Milly. Maria de Filippi rivuole la cantante. Cosa succede, Fan sotto choc (Di domenica 9 gennaio 2022) Arisa Torna ad Amici e Maria è pronta a festeggiarla a dovere. Arisa aveva fatto una scappatella, era andata a Ballando con le stelle dalla “concorrente” Milly Carlucci. Aveva anche vinto quel programma, aveva fatto bella figura ed aveva dimostrato la sua bravura ed ora Maria De Filippi, che l’aveva accolta nella sua squadra, con gioia di entrambe, la riaccoglie proprio ad Amici come ospite della puntata di oggi Arisa sarà dunque ospite della puntata di oggi domenica 9 gennaio 2022 di Amici, puntata che è stata registrata ieri. In particolare siamo in grado di anticiparvi che Arisa sarà giudice della gara delle cover che vedrà impegnati i ragazzi della scuola d’arte più famosa ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 gennaio 2022)adè pronta a festeggiarla a dovere.aveva fatto una scappatella, era andata a Ballando con le stelle dalla “concorrente”Carlucci. Aveva anche vinto quel programma, aveva fatto bella figura ed aveva dimostrato la sua bravura ed oraDe, che l’aveva accolta nella sua squadra, con gioia di entrambe, la riaccoglie proprio adcome ospite della puntata di oggisarà dunque ospite della puntata di oggi domenica 9 gennaio 2022 di, puntata che è stata registrata ieri. In particolare siamo in grado di anticiparvi chesarà giudice della gara delle cover che vedrà impegnati i ragazzi della scuola d’arte più famosa ...

