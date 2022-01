Bologna, lo sfogo di Mihajlovic: «Come si può parlare di regolarità del campionato? Terza dose la soluzione» (Di domenica 9 gennaio 2022) L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato del caos che si sta verificando in Serie A a causa del Covid Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del caos che si sta verificando in Serie a causa del Covid. RINVIO INTER – «Contro l’Inter volevo giocare. Al Bologna ho 10 positivi: hanno tutti la seconda dose e tra lunedì e martedì era programmata la Terza e mi è stato comunicato che martedì recuperiamo. Perché tutta questa fretta? Non alleno i miei da una settimana, lavoro solo con i ragazzi della Primavera. Che campionato è mai questo? Come si può parlare di regolarità?». soluzione – «Ho avuto la febbre 15 giorni fa, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) L’allenatore delha parlato del caos che si sta verificando in Serie A a causa del Covid Sinisa, allenatore del, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del caos che si sta verificando in Serie a causa del Covid. RINVIO INTER – «Contro l’Inter volevo giocare. Alho 10 positivi: hanno tutti la secondae tra lunedì e martedì era programmata lae mi è stato comunicato che martedì recuperiamo. Perché tutta questa fretta? Non alleno i miei da una settimana, lavoro solo con i ragazzi della Primavera. Cheè mai questo?si puòdi?».– «Ho avuto la febbre 15 giorni fa, ...

