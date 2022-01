Bologna, che attacco alla Lega: avete sentito? (Di domenica 9 gennaio 2022) La società emiliana tramite una nota fa sapere la sua opinione sulle ultime decisioni in Lega: “Il Bologna Fc 1909, preso atto dell’incomprensibile decisione della Lega Serie A di rinviare la partita Cagliari-Bologna a martedì 11 gennaio, intende esprimere la sua totale e ferma avversione a una scelta immotivata, penalizzante e vessatoria”. Con questo comunicato ufficiale, il Bologna prende posizione in merito alle decisioni della Lega Serie A sulle modifiche degli orari dell’ultimo turno di campionato”. Bologna Football Club“Tutti gli appartenenti al gruppo squadra – continua la nota del Bologna – sono in isolamento domiciliare da mercoledì e vi resteranno fino a stasera per una disposizione dell’AUSL di Bologna, la cui legittimità ... Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) La società emiliana tramite una nota fa sapere la sua opinione sulle ultime decisioni in: “IlFc 1909, preso atto dell’incomprensibile decisione dellaSerie A di rinviare la partita Cagliari-a martedì 11 gennaio, intende esprimere la sua totale e ferma avversione a una scelta immotivata, penalizzante e vessatoria”. Con questo comunicato ufficiale, ilprende posizione in merito alle decisioni dellaSerie A sulle modifiche degli orari dell’ultimo turno di campionato”.Football Club“Tutti gli appartenenti al gruppo squadra – continua la nota del– sono in isolamento domiciliare da mercoledì e vi resteranno fino a stasera per una disposizione dell’AUSL di, la cui legittimità ...

