Bollettino covid di oggi | ‘Grande successo l’Open Day AIOP’

(Di domenica 9 gennaio 2022)nel Lazio su un totale di 96.533 tamponi, si registrano 12.828 nuovi casi positivi (-2.022), sono 2 i decessi (-4), 1.446 i ricoverati (+46), 194 le terapie intensive (+3) e +2.094 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,2%. I casi a Roma città sono a quota 5.456. Nel Lazio un adulto su due ha ricevuto la dose booster. Ieri effettuate oltre 60 mila somministrazioni l'80% in più rispetto al target commissariale. Grandeperday delle strutture AIOP. 9 gennaio dello scorso anno: 1.378 ricoveri in meno in area medica, 116 in meno in terapia intensiva e 52 decessi in meno. Numeri che dimostrano l'importanza della vaccinazione.