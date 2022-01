Bollettino Covid di oggi 9 gennaio | quasi 14 000 casi in Veneto | oltre 12 000 in Toscana

(Di domenica 9 gennaio 2022) il nazionale didomenica 9. I primi dati dalle Regioni., i dati delle RegioniSono in calo i nuovi contagiin, +13.973 quelli registrati nelle ultime 24 ore,...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - cometarossa1 : RT @OrtigiaP: E VIENE SFATATA LA BALLA CHE CON TRE DOSI SI E' IMMUNI. L'ISS, con il suo ultimo report, certifica che anche con tre dosi si… - 539th : @Antipeppe in quel dato pare mancare modena -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

il nazionale di oggi domenica 9 gennaio. I primi dati dalle Regioni., i dati delle Regioni Veneto Sono in calo i nuovi contagiin Veneto, +13.973 quelli registrati nelle ultime 24 ore, con un numero inferiore di tamponi, circa 100mila, rispetto alle ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 ...BOLOGNA. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 676.931 casi di positività, 17.698 in più rispetto a ieri, su un totale di 53.946 tam ...Dal tracciamento all'organizzazione dei posti letto. Il sindacalista: "Un grande fallimento di politica sanitaria".