Bollettino Covid di oggi 9 gennaio | 155 659 casi e 157 morti

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - Trycage : @601laura @repubblica L'iss e' una buona fonte (tabella 4) - rep_milano : Covid, il bollettino di oggi 9 gennaio in Lombardia: 36.858 nuovi casi e 38 vittime. Tasso di positività al 19,3% -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

... lunedì 10 gennaio, scatteranno nuove regole per contenere l'aumento esponenziale dei casi di(qui ildel 9 gennaio), dovuti al dilagare della variante Omicron in Italia: tra questi, ....push({}); Sono 17.698 i nuovi contagi da coronavirus oggi 9 gennaio 2022 in Emilia Romagna, secondo dati e numeri dell'ultimo- 19 della Regione. Si registrano altri 16 morti. Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia Romagna si sono registrati 676.931 casi di positività. I nuovi casi sono stati ...Il bollettino coronavirus di oggi, domenica 9 gennaio: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio della Regione Lombardia ...Asti registra anche un altro decesso per Covid, portando a 735 il numero di persone morte con diagnosi di positività ma conta anche 252 guariti in più. La buona notizia è che r ...