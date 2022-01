Bollettino Covid di oggi 9 gennaio | 155 659 casi e 157 morti | tasso di positività al 15 | 67% In Italia quasi 2 milioni di contagiati

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - MirellaPascali : RT @OrtigiaP: E VIENE SFATATA LA BALLA CHE CON TRE DOSI SI E' IMMUNI. L'ISS, con il suo ultimo report, certifica che anche con tre dosi si… - LenaBaltia : RT @OrtigiaP: E VIENE SFATATA LA BALLA CHE CON TRE DOSI SI E' IMMUNI. L'ISS, con il suo ultimo report, certifica che anche con tre dosi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

ECCO I DATI DELLE REGIONI ABRUZZO - Sono 4.630 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 9 gennaio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi (di ...Un solo Comune non presenta almeno un caso di positività asul territorio in questa fase dell'... Ilodierno riporta 1.926 casi a fronte di 11.438 tamponi tra molecolari e antigenici: ...I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 36.858, su un totale di 191.021 tamponi realizzati. I non vaccinati under 60 ricoverati in terapia intensiva sono quasi il doppio degli under 60 vaccina ...Le vittime registrate sono 38: sale così a il totale ufficiale delle vittime dall'inizio della pandemia. Sono 36.858 i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ...