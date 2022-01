Bollettino Covid di oggi 9 gennaio | 155 659 casi e 157 morti | tasso di positività al 15 | 67% In Italia quasi 2 milioni di contagiati

Advertising

Corriere : Covid , il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi e 157 morti - eziomauro : Covid Italia, il bollettino del 9 gennaio: 155.659 nuovi casi e 157 morti - TgrRaiCalabria : Bollettino #COVID19 in #Calabria: +1686 positivi su 10.363 tamponi. Ancora alto tasso di positività oltre 16%. Cres… - News24_it : Covid, ultime news. Rientro a scuola, Bianchi: 'Siamo pronti, ma mancherà del personale' - Sky Tg24 - RisolutoOnline : Galoppa il Covid in provincia, otto nuove ospedalizzazioni e due decessi nell'ultimo bollettino Asp… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Calabria Secondo ilsull'emergenza- 19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 1.686 i nuovi contagi registrati (su 10.363 tamponi effettuati), +...Ildel 9 gennaio È in queste piattaforme che sono arrivate anche le sequenze delle versioni più recenti del virus SarsCoV2, come la B1.640 vista per la prima volta in Congo e ...Sono 1.397 i nuovi positivi al covid in provincia di Siracusa, rilevati nelle ultime 24 ore. Oggi primo giorno in zona arancione per il capoluogo e gran parte della provincia. Nella sola città di Sira ...Il Covid continua a mietere contagi e mentre si infiamma il dibattito sul continuare a tenere aperte le scuole oppure attivare la Didattica a Distanza, domani (lunedì) si torna sui banchi in tutta Ita ...