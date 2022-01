Bolkestein | il senatore Gasparri sostiene la protesta dei bagnini | ' Coinvolti i beni non i servizi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bolkestein senatore

...della situazione ha indotto ildi Forza Italia Maurizio Gasparri ad incontrare i concessionari di Fano da tempo in lotta per difendere i loro investimenti. La direttivaobbliga ...... con in testa la capogruppo regionale Jessica Marcozzi, nell'annunciare la visita a Porto San Giorgio delMaurizio Gasparri. Temi all'ordine del giorno? Lae l'inaugurazione della ...FANO - Sarà un incontro importante quello fissato domani con il governo, nel corso del quale i rappresentanti dei concessionari di spiaggia presenteranno le loro richieste per ...Il senatore, da sempre a favore della proroga delle concessioni, scende in campo. In provincia 160 imprese occupano stagionalmente circa 1500 addetti ...