Big Swole: “Sono rimasta delusa dalle parole di Tony Khan” (Di domenica 9 gennaio 2022) A novembre Big Swole ha annunciato che il suo contratto con la AEW stava per finire, e che entrambe le parti avevano deciso di non rinnovare il suo contratto. In seguito alla sua partenza dalla compagnia, Swole mise in discussione la struttura della AEW, e dichiarò che all’interno della compagnia “non c’è rappresentanza, veramente, e quando c’è non viene fuori nella comunità nera come genuina”. Il presidente dell’AEW Tony Khan su Twitter ha risposto ai commenti di Swole. Nel tweet, Khan avrebbe continuato a nominare molti dei talenti e dei dirigenti AEW che Sono persone di colore. Avrebbe poi detto di aver lasciato scadere il contratto di Big Swole perché pensava che “il suo wrestling non fosse abbastanza buono per la AEW”. Big ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 gennaio 2022) A novembre Bigha annunciato che il suo contratto con la AEW stava per finire, e che entrambe le parti avevano deciso di non rinnovare il suo contratto. In seguito alla sua partenza dalla compagnia,mise in discussione la struttura della AEW, e dichiarò che all’interno della compagnia “non c’è rappresentanza, veramente, e quando c’è non viene fuori nella comunità nera come genuina”. Il presidente dell’AEWsu Twitter ha risposto ai commenti di. Nel tweet,avrebbe continuato a nominare molti dei talenti e dei dirigenti AEW chepersone di colore. Avrebbe poi detto di aver lasciato scadere il contratto di Bigperché pensava che “il suo wrestling non fosse abbastanza buono per la AEW”. Big ...

