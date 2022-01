Biathlon | IBU Cup 2022 | Jorde e Kuklina vincono le sprint di Brezno-Osrblie I Decimi Daniele Cappellari e Michela Carrara

(Di domenica 9 gennaio 2022) Si sono disputate oggi altre duevalevoli per la quarta tappa dell’IBU Cup 2021-di. Sulle nevi di(Slovacchia) trovano il successo il norvegese Sindre Fjellmheime la russa Larisa. I migliori degli azzurri sono, entrambi. Nellamaschile arriva la tripletta norvegese: primo Sindre Fjellmheimcon il tempo di 23:54.5 (0+0), secondo Erlend Bjoentegaard a 6”2 (0+1) e terzo Johannes Dale a 8”2 (1+1). In casa Italia 10°a 32”6 (0+0), 24° David Zingerle a 1’12”4 (0+0), 37°...

Advertising

FondoItalia : Biathlon - Ibu Cup: altra sprint, altra vittoria norvegese a Brezno: a gioire è Jorde. Decimo Cappellari - FondoItalia : Biathlon - Dominik Windisch: 'Il break in IBU Cup mi ha fatto bene' - FondoItalia : Biathlon - Ibu Cup: ad Andersen la Sprint di Brezno. Top ten per Cappellari, nono - sportface2016 : #Roiseland vince la quarta gara individuale stagionale. Si impone nella sprint femminile di #Oberhof davanti a… - sportface2016 : #Loginov vince la sprint ad #Oberhof davanti a #Jacquelin e #Laegreid. 13º #Bormolini che eguaglia il miglior risul… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon IBU

FondoItalia.it

Ci saranno inoltre gli Europei di speed skating , la Coppa Europa di skeleton e l'Cup disingolo femminile Umhausen - Nessuna copertura tv / streaming 10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo: 1a manche gigante maschile - RaiSport+HD, Eurosport 1, Rai Play, Eurosport Player 10.30...Doppia vittoria norvegese nella prima delle due sprint consecutive di IBU Cup 2021-2022 di biathlon andata in scena oggi ad Brezno-Osrblie I, in Slovacchia: successi per Marion Wiesensarter e per Luca ...Nella staffetta mista l'Italia sarà al via con Thomas Bormolini, Dominik Windisch, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a chiudere. La start list della single mixed relay Nella single mixed relay, per l'It ...