“Berlusconi come lo scorpione di Esopo, lo guiderà l’istinto” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Le antiche regole ‘quirinalizie’ prevedono che si scelga un candidato di basso profilo, non troppo divisivo, sufficientemente schivo da non richiamare troppe (e troppo forti) attenzioni su di sé. Prevedono inoltre che il sullodato non mostri mai troppa smania di farsi votare ed esprima, quantomeno a parole, un irenico distacco da ogni ansia di successo. Tutte regole che il ‘candidato’ Berlusconi fin qui ha più o meno allegramente violato. Pour cause, si direbbe. Tutto l’itinerario politico del Cavaliere sembra infatti essersi svolto all’insegna dell’eccezione e non della regola. E anche questa sua apparente smania di salire sul Colle tradisce più il suo spirito di avventura che non quella cautela che il galateo gli consiglierebbe. L’uomo è fatto così, nel bene e nel male. come lo scorpione della favola di Esopo, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) “Le antiche regole ‘quirinalizie’ prevedono che si scelga un candidato di basso profilo, non troppo divisivo, sufficientemente schivo da non richiamare troppe (e troppo forti) attenzioni su di sé. Prevedono inoltre che il sullodato non mostri mai troppa smania di farsi votare ed esprima, quantomeno a parole, un irenico distacco da ogni ansia di successo. Tutte regole che il ‘candidato’fin qui ha più o meno allegramente violato. Pour cause, si direbbe. Tutto l’itinerario politico del Cavaliere sembra infatti essersi svolto all’insegna dell’eccezione e non della regola. E anche questa sua apparente smania di salire sul Colle tradisce più il suo spirito di avventura che non quella cautela che il galateo gli consiglierebbe. L’uomo è fatto così, nel bene e nel male.lodella favola di, è ...

