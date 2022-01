Belen Rodriguez, mai stata così in imbarazzo: il quesito che la mette con le spalle al muro – VIDEO (Di domenica 9 gennaio 2022) La splendida showgirl argentina viene messa alle strette da una domanda imbarazzante. Belen Rodriguez si ritrova sulla graticola e tentenna per lunghi momenti. La conduttrice di Tu Sì que Vales… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 9 gennaio 2022) La splendida showgirl argentina viene messa alle strette da una domanda imbarazzante.si ritrova sulla graticola e tentenna per lunghi momenti. La conduttrice di Tu Sì que Vales… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

ParliamoDiNews : Belen Rodriguez, perizoma e foto di schiena: la perfezione del lato B, una foto mostruosa – Libero Quotidiano… - Maignangioia : Sicuro Piotr, a me hanno detto che Belen Rodriguez vuole uscire con me. E ti giuro che era realistico, poi mi sono… - sportli26181512 : #Belen e #Lavezzi? Il Pocho furioso: 'Non mi rompete i cog***ni': La Rodriguez e l'ex attaccante si trovano in vaca… - infoitcultura : Belen Rodriguez massacrata sui social ma lei risponde a tono e asfalta tutti - infoitcultura : 'La bimba dov'è?', 'Il tuo cervello?'. Rissa social per Belen Rodriguez -