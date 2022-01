Bassetti: “Multa di 100 euro per i non vaccinati? Provvedimento ridicolo, potevano non farlo” (Di domenica 9 gennaio 2022) Cento euro di sanzione per gli over 50 che non si vaccinano contro il Covid “è un Provvedimento che rasenta il ridicolo. Credo sia forse il Provvedimento più ridicolo preso da questo governo, si poteva evitare a questo punto. Se abbiamo ancora così tanti non vaccinati significa che non si è compresa la situazione, le persone non vaccinate sono egoiste. Sono demotivato quando arrivano in ospedale così tanti non vaccinati”. A dirlo è stato il direttore del dipartimento di Malattie infettive della Liguria, l’infettivologo Matteo Bassetti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Centodi sanzione per gli over 50 che non si vaccinano contro il Covid “è unche rasenta il. Credo sia forse ilpiùpreso da questo governo, si poteva evitare a questo punto. Se abbiamo ancora così tanti nonsignifica che non si è compresa la situazione, le persone non vaccinate sono egoiste. Sono demotivato quando arrivano in ospedale così tanti non”. A dirlo è stato il direttore del dipartimento di Malattie infettive della Liguria, l’infettivologo Matteo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

petergomezblog : Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concord… - ilfattovideo : Bassetti: “Multa di 100 euro per i non vaccinati? Provvedimento ridicolo, potevano non farlo” - CosenzaChannel : Crisanti e altri virologi non sono d'accordo con la nuova misura. Galli: 'Mi viene da ridere'. Bassetti: 'Era megli… - marinellafly12 : RT @petergomezblog: Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concordi: “… - ienablinski : RT @petergomezblog: Obbligo vaccinale, scienziati in coro contro la multa di 100 euro. Da Galli fino a Burioni e Bassetti tutti concordi: “… -