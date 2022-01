Basket, Serie A1 femminile: la Reyer Venezia rimonta Lucca e conquista la decima vittoria in campionato (Di domenica 9 gennaio 2022) vittoria in rimonta per la Reyer Venezia nella 15ma giornata della Serie A1 femminile di Basket. Al Palasport “Taliercio” le ragazze di Andrea Mazzon superano per 71-60 Lucca. Decisivo un secondo tempo a senso unico concluso con un parziale di 41-19 in favore della squadra di casa. In seguito a questo risultato, le venete raggiungono la Virtus Bologna al secondo posto in classifica a quota 20 punti (con una partita in più da giocare), mentre Lucca rimane ferma in quinta posizione a 16 punti. L’inizio di partita è favorevole alle ospiti: Natali realizza ben cinque punti e aiuta le compagne a volare sul +7 (4-11). La Reyer prova a reagire con Thornton, ma la stessa Natali è scatenata e non permette il rientro delle ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022)inper lanella 15ma giornata dellaA1di. Al Palasport “Taliercio” le ragazze di Andrea Mazzon superano per 71-60. Decisivo un secondo tempo a senso unico concluso con un parziale di 41-19 in favore della squadra di casa. In seguito a questo risultato, le venete raggiungono la Virtus Bologna al secondo posto in classifica a quota 20 punti (con una partita in più da giocare), mentrerimane ferma in quinta posizione a 16 punti. L’inizio di partita è favorevole alle ospiti: Natali realizza ben cinque punti e aiuta le compagne a volare sul +7 (4-11). Laprova a reagire con Thornton, ma la stessa Natali è scatenata e non permette il rientro delle ...

