Basket, Serie A 2021-2022: Benzing regala spettacolo e la Fortitudo Bologna sconfigge Varese (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria per la Fortitudo Bologna nel posticipo della 15ma giornata della Serie A 2021-2022 di Basket. La squadra di Antimo Martino supera Varese per 101-94 e conquista due punti importantissimi in chiave salvezza. In seguito a questo risultato, gli emiliani salgono a cinque successi in campionato e staccano proprio Varese che rimane dunque ferma a quota quattro. L’inizio di partita è molto combattuto. Da una parte comincia alla grande Anthony Beane, dall’altra risponde presente Pietro Aradori (6-7). La Fortitudo accelera e con un tiro da tre di Robin Benzing e una schiacciata in contropiede di Gabriele Procida si porta in vantaggio (13-11). Alessandro Gentile spara la tripla del +1 Varese, poi ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Vittoria per lanel posticipo della 15ma giornata delladi. La squadra di Antimo Martino superaper 101-94 e conquista due punti importantissimi in chiave salvezza. In seguito a questo risultato, gli emiliani salgono a cinque successi in campionato e staccano proprioche rimane dunque ferma a quota quattro. L’inizio di partita è molto combattuto. Da una parte comincia alla grande Anthony Beane, dall’altra risponde presente Pietro Aradori (6-7). Laaccelera e con un tiro da tre di Robine una schiacciata in contropiede di Gabriele Procida si porta in vantaggio (13-11). Alessandro Gentile spara la tripla del +1, poi ...

