Barù attacca Alfonso Signorini sul caso Katia Ricciarelli: “Perché in Italia si facciano passare queste cose” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Katia Ricciarelli è stata la protagonista assoluta delle ultime settimane del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica, infatti, si è trovata al centro di polemiche e liti accese. Le tensioni più forti sono arrivate con le principesse Selassié, in particolare con Lulù. Alcune frasi destinate alla ragazza, hanno fatto indignare i telespettatori e hanno costretto Alfonso Signorini a dire la sua. Ma, Katia Ricciarelli ha avuto a che ridire anche con Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. Molti si aspettavano una squalifica per la cantante lirica, che non è arrivata. Barù ha criticato questa scelta della produzione del programma televisivo e alcune parole pronunciate del conduttore Alfonso Signorini, come riportato da ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 10 gennaio 2022)è stata la protagonista assoluta delle ultime settimane del Grande Fratello Vip6. La cantante lirica, infatti, si è trovata al centro di polemiche e liti accese. Le tensioni più forti sono arrivate con le principesse Selassié, in particolare con Lulù. Alcune frasi destinate alla ragazza, hanno fatto indignare i telespettatori e hanno costrettoa dire la sua. Ma,ha avuto a che ridire anche con Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan. Molti si aspettavano una squalifica per la cantante lirica, che non è arrivata.ha criticato questa scelta della produzione del programma televisivo e alcune parole pronunciate del conduttore, come riportato da ...

