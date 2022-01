Bari, Altamura, Ostuni e Foggia: al via somministrazioni di pillola anti corona virus Regione Puglia (Di domenica 9 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Sono cominciate le prime somministrazioni in Puglia della pillola anti Covid. Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad Altamura, e altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid 19 che – con la nuova terapia – potranno evitare l’ospedalizzazione. Questa mattina un’altra consegna ad Altamura per un paziente positivo di 50 anni, affetto da obesità e broncopatia acuta, preso in carico dalle USCA della ASL di Bari. Anche nella Asl di Brindisi ieri il farmaco antivirale molnupiravir ... Leggi su noinotizie (Di domenica 9 gennaio 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Sono cominciate le primeindellaCovid. Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmacovirale: uno a, due ad, e altri due a. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid 19 che – con la nuova terapia – potranno evitare l’ospedalizzazione. Questa mattina un’altra consegna adper un paziente positivo di 50 anni, affetto da obesità e broncopatia acuta, preso in carico dalle USCA della ASL di. Anche nella Asl di Brindisi ieri il farmacovirale molnupiravir ...

Advertising

NoiNotizie : #Bari, Altamura, Ostuni (#Brindisi) e #Foggia: al via somministrazioni di pillola anti #coronavirus #Puglia… - baritoday : La pillola per curare il Covid debutta in Puglia: somministrazioni per i primi pazienti anche a Bari ed Altamura… - zazoomblog : A Bari Altamura e Foggia al via somministrazioni di pillola anti corona virus Regione Puglia - #Altamura #Foggia… - NoiNotizie : A #Bari, Altamura e #Foggia al via somministrazioni di pillola anti #coronavirus #Puglia - angexstrangis : @perdotempo_ bari, precisamente altamura. tu? -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Altamura In Puglia la pillola anti - Covid ai primi 5 pazienti. Emiliano: "Abbasserà la pressione sugli ospedali" In Puglia sono cominciate le somministrazioni della pillola anti - Covid. Cinque i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad Altamura e altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid - 19: con la nuova terapia potranno evitare l'...

Barletta: Somministrata in Puglia la prima pillola anticovid Sono cominciate le prime somministrazioni in Puglia della pillola anti Covid. Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad Altamura, e altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid 19 che - con la nuova terapia - potranno evitare l'...

A Bari, Altamura e Foggia al via somministrazioni di pillola anti corona virus Noi Notizie Pillola antiCovid: partite le prime somministrazioni in Puglia Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad Altamura e altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi ...

Pillola anti Covid a sei pazienti pugliesi: partite le prime somministrazioni Sono cominciate le prime somministrazioni in Puglia della pillola anti Covid. Cinque sono i pazienti positivi nell'Asl di Bari che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad ...

In Puglia sono cominciate le somministrazioni della pillola anti - Covid. Cinque i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a, due ade altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid - 19: con la nuova terapia potranno evitare l'...Sono cominciate le prime somministrazioni in Puglia della pillola anti Covid. Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a, due ad, e altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi moderati legati alla infezione da Covid 19 che - con la nuova terapia - potranno evitare l'...Cinque sono i pazienti positivi che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad Altamura e altri due a Foggia. Tutti sono pazienti fragili contagiati da poco e con sintomi ...Sono cominciate le prime somministrazioni in Puglia della pillola anti Covid. Cinque sono i pazienti positivi nell'Asl di Bari che hanno ricevuto finora il nuovo farmaco antivirale: uno a Bari, due ad ...