Advertising

Pall_Gonfiato : #Bargiggia al veleno su #Gasperini: “Odioso e antisportivo, ha sminuito e ridicolizzato l’Udinese” -

Ultime Notizie dalla rete : Bargiggia veleno

Il Pallone Gonfiato

... visto cheè convinto che il Covid sia tutta un'invenzione, ha trovato anche il tempo per sputaresu Mourinho, la Roma e i Friedkyn. Secondo il 'noto' giornalista, Mourinho non è ...Anche Paoloè spietato e nella sua analisi del match della Juventus si scaglia contro i ... Ecco il suo post alsu Twitter:Non si vede che è rigore, Abraham allarga il braccio, ma non si nota il contatto. Il tecnico della Roma: 'Tra errori arbitrali e nostri ci mancano 6-7 punti. Certo, siamo stati sempre in partita fino ...