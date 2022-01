"BA.2, la sorella di Omicron forse già dominante". Covid, incubo infinito: ecco la mutazione peggiore (Di domenica 9 gennaio 2022) Una domenica di paura. Una domenica di varianti e mutazioni del Covid. Prima la notizia da Cipro, dove le autorità sanitarie segnalano 25 casi di una nuova variante Covid che hanno provvisoriamente denominato Deltacron. Si tratterebbe di una sorta di mix tra alcune mutazioni di Omicron e altre di Delta. E, soprattutto, in base alle primissime evidenze determinerebbe un alto tasso di ospedalizzazioni: ve ne abbiamo parlato approfonditamente in un articolo che potete leggere cliccando qui. Ma purtroppo non è tutto. In queste ore, infatti, è stata scoperta anche quella che viene definita una "sorella" di Omicron, variante che potrebbe essersi sviluppata in modo autonomo quasi nello stesso tempo e che i ricercatori stanno tenendo sotto controllo. Per definirla i ricercatori hanno creato 2 sotto-lignaggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Una domenica di paura. Una domenica di varianti e mutazioni del. Prima la notizia da Cipro, dove le autorità sanitarie segnalano 25 casi di una nuova varianteche hanno provvisoriamente denominato Deltacron. Si tratterebbe di una sorta di mix tra alcune mutazioni die altre di Delta. E, soprattutto, in base alle primissime evidenze determinerebbe un alto tasso di ospedalizzazioni: ve ne abbiamo parlato approfonditamente in un articolo che potete leggere cliccando qui. Ma purtroppo non è tutto. In queste ore, infatti, è stata scoperta anche quella che viene definita una "" di, variante che potrebbe essersi sviluppata in modo autonomo quasi nello stesso tempo e che i ricercatori stanno tenendo sotto controllo. Per definirla i ricercatori hanno creato 2 sotto-lignaggi ...

Advertising

Valer10ASR : La sorella di Omicron ?? - Corriere : La «deltacron» di Cipro e la sorella di Omicron in Danimarca: cosa succede con le varianti - Italia_Notizie : La variante «deltracron» di Cipro e la sorella di Omicron in Danimarca. Cosa succede - Antinovax : La variante «deltacron» di Cipro e la sorella di Omicron in Danimarca. Che cosa sta succedendo @corriere. Ma non… - Ateneausher : RT @Corriere: ?? Cosa c'è da sapere -