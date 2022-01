Avvertito anche nel Salento il terremoto in Grecia Magnitudo 5,3 registrata alle 22,43 (Di lunedì 10 gennaio 2022) anche in Puglia, specificamente in zone del Salento, è stato Avvertito il forte terremoto verificatosi nel nord della Grecia. Sisma di Magnitudo 5,3 registrato alle 22,43 ora italiana. (immagine: fonte ingv.it) L'articolo Avvertito anche nel Salento il terremoto in Grecia <small class="subtitle">Magnitudo 5,3 registrata alle 22,43</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 gennaio 2022)in Puglia, specificamente in zone del, è statoil forteverificatosi nel nord della. Sisma di5,3 registrato22,43 ora italiana. (immagine: fonte ingv.it) L'articolonelilin 5,322,43 proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Avvertito anche nel Salento #Puglia il terremoto in #Grecia. Magnitudo 5,3 registrata alle 22,43 (immagine: fonte… - Violetta_2021 : RT @ilbisa1: Forte terremoto 5.4 in Grecia: epicentro a Florina, avvertito anche in Puglia – DATI - BortoneMauro : Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 5.3: avvertito anche nel Salento - ilbisa1 : Forte terremoto 5.4 in Grecia: epicentro a Florina, avvertito anche in Puglia – DATI - InMeteo : Intensa scossa di terremoto in Grecia, possibili danni: sisma avvertito anche al Sud Italia -